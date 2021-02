A Netflix vai apostar em uma série sobre Wanessa Camargo e Zezé Di Camargo, cantor e compositor brasileiro criou com o seu irmão a dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano. "É O Amor" é nome da produção e as gravações vão decorrer Goiás, no Brasil.

A série vai acompanhar o pai e a filha, que na sua quinta recebem amigos e colegas.

"'É O Amor'! O dia a dia da Wanessa e do seu pai, Zezé Di Camargo, diretamente do sítio deles lá em Goiás. Mal posso esperar para partilhar com todos esta série documental cheia de música, amigos e família", avança o serviço de streaming nas redes sociais.