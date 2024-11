Com produção executiva de Michelle Obama, "O Amor Não Escolhe Idade" ("The Later Daters") é uma das apostas da Netflix para o final de novembro. A série documental ao estilo de reality show, que acompanha solteiros na faixa dos 50, 60 e 70 anos enquanto tentam sua segunda (ou terceira ou quarta) oportunidade no amor estreia-se no dia 29.

Ao longo dos oito episódios, seis baby boomers — muitos dos quais não estão num relacionamento há mais de uma década — vão a uma série de encontros às cegas com pessoas com idades semelhantes.

"Com a ajuda dos filhos adultos, dos melhores amigos e de uma reputada especialista em relações, seis 'baby boomers' dão outra oportunidade ao amor em 'O Amor Não Escolhe Idade", uma série documental inspiradora e realista", resume o serviço de streaming.

Com orientação de Logan Ury, cientista comportamental formada em Harvard e autora de "Como Não Acabar Sozinho", este "grupo de pombinhos aventura-se num mundo de encontros completamente novo, com regras e formas de agir online totalmente novas, onde terão de ter cuidado com o emoji de beringela, já que poderá não significar propriamente aquilo que pensam", remata a Netflix.