"Smiley", a nova série espanhola da Netflix, tem dado que falar nas redes sociais e já conquistou o top diário do serviço de streaming em vários países - em Portugal, a produção ainda não chegou ao ranking do serviço de streaming.

Estreada a 7 de dezembro, a primeira temporada é protagonizada por Miki Esparbé ("Onde Cabem Dois") e Carlos Cuevas ("Merlí. Sapere Aude" e "Alguém Tem de Morrer"). A série é uma adaptação para televisão da aclamada peça teatral de Guillem Clua.

"Smiley" segue a história de Álex, que fica de coração destroçado ao ser súbita e completamente ignorado por um rapaz com quem passou semanas a criar expectativas. "Arrasado, decide pegar no telemóvel e pedir explicações através de uma mensagem de voz com consequências inesperadas… já que a envia para Bruno, que não conhece de lado nenhum. Este inocente mal-entendido é apenas o primeiro numa série de acontecimentos que altera as vidas de Álex e Bruno para sempre", adianta o serviço de streaming.

Guillem Clua, autor e showrunner de "Smiley", frisa que a série "é a maior história de amor" que já viveu". "Como costuma acontecer com as histórias de amor, começou como uma coisa pequena e cresceu ao longo dos anos e mudou a minha vida", confessa.