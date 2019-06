Na sua página no Facebook, Ana Bola respondeu às críticas: "Olha! Há sempre uma primeira vez. Já me chamaram muita coisa. Energúmena é a primeira vez em 250 anos de carreira. Mas lendo atentamente o texto do Dr.Quintino, até fui poupada. Menos mal".

No programa da TVI, o comentador apoiou a decisão de terminar com "Donos Disto Tudo". "Felizmente, a RTP já acabou com essa porcaria. Nojentos. Só não os pus em tribunal porque tive uma conversa com a Ana Bola e senti muito carinho por uma coisa que ela me contou, da relação dela com a mãe dela. Senti um carinho tão grande que me inibiu, porque senão tinha avançado", acrescentou, frisando que havia muito preconceito.

"São todos muito livres, muito livres, mas depois são uns homofóbicos, preconceituosos", sublinhou.