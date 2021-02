A Amazon Prime Video revelou esta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, a data de estreia de "El Internado: Las Cumbres". A série estreia-se a 19 de fevereiro em mais de 200 países - Portugal incluído - e é resultado de uma produção conjunta entre The Mediapro Studio e Atresmedia Studios (Buendia Estudios).

A aposta, que conta com Mina El Hammani, atriz que ficou conhecida ao fazer parte do elenco de "Elite", passa-se num colégio interno próximo de um antigo mosteiro, localizado num espaço inacessível entre as montanhas, completamente isolado do mundo.

"Os alunos são crianças rebeldes e problemáticas que vivem sob a rígida e severa disciplina imposta pelo centro que os prepara para a reintegração na sociedade. A floresta circundante é lar de lendas antigas e de ameaças que irão levar os alunos a aventuras absolutamente tão emocionantes, quanto assustadoras", avança o serviço de streaming.

A primeira temporada tem oito episódios e conta com a participação de Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Sara Balerdi e Francisca Aronsson , que compõem o elenco juvenil. Já o elenco adulto conta com Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán e Kándido Uranga.