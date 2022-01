"Onde o Desejo se Esconde" estreou-se esta quinta-feira, dia 13 de janeiro, na Netflix. O filme baseado no romance "Brazen Virtue" , de Nora Roberts. conta com Alyssa Milano ("Anatomia de Grey" e "As Feiticeiras") e Sam Page ("Mad Men" e "House of Cards") nos papéis principais e promete deixar os espectadores com o coração nas mãos.

A história "emotiva e misteriosa" segue Grace (Alyssa Milano), uma aclamada autora de livros policiais de mistério. No arranque do filme, a protagonista "é chamada com urgência pela irmã para regressar à casa da família, em Washington D.C.".

"Quando a irmã é assassinada e a vida dupla que levava como 'artista' de webcam é revelada, Grace ignora os avisos do cauteloso detetive Ed (Sam Page) e envolve-se na investigação do caso", resume o serviço de streaming.

"Ela não esperava morrer naquela noite", frisa a protagonista no trailer.