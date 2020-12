No total do dia, a TVI liderou com 17,7% de share.

Nas últimas semanas, aos sábados, a dupla Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha tem animado as tardes da TVI. Este sábado, dia 12 de dezembro, o programa especial "Em Família" voltou a conquistar os espectadores e a liderar audiências. A emissão semanal registou 19% de share e 8,5% de audiência média, registando o sue melhor resultado desde a sua estreia. "Em Família" bateu as apostas da SIC - "E-Especial" (17,4% de share), "Olha Quem Fala Agora" (12,4% de share) e o "Festival de Circo de Monte Carlo" (13,9% de share) - e conseguiu ultrapassar o programa "Preço Certo", da RTP1, que registou 16,2% de share. No total do dia, a TVI liderou com 17,7% de share, contra 16,6% da SIC e 10,1% de RTP1.