Na tarde do passado sábado, dia 28 de novembro, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha voltaram a conduzir a emissão especial "Em Família". Tal como no fim de semana anterior, o programa da TVI liderou audiências, tendo sido apenas ultrapassado pelo concurso "O Preço Certo" na reta final.

No total, "Em Família", da TVI, registou 16,8% de share, o que correspondeu a uma média de 791 mil espectadores. Já na reta final, o programa de Fernando Mendes conseguiu registar 18,8% de share, batendo a emissão especial conduzida por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Depois do programa "Em Família", Cristina Ferreira foi entrevistada por José Alberto Carvalho no "Jornal das 8", da TVI, que liderou audiências com 21,2 de share (um milhão e 241 mil espectadores).