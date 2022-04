Senhores passageiros, bem vindos à segunda temporada de "The Flight Attendant". Os novos episódios da série estreiam-se esta sexta-feira, dia 22 de abril, na HBO Max, e promete novas aventuras e dramas, tanto na terra como nas nuvens, avança o elenco.

Produtora executiva e protagonista, tal como na primeira temporada, Kaley Cuoco esteve envolvida em todos os pormenores da nova época. Em conversa com o SAPO Mag e vários jornalistas de todo o mundo, a atriz sublinha que foi um desafio voltar a embarcar na aventura.

"Estive envolvida tanto quanto na primeira temporada, se não mais. Acho que queria ter a certeza de que a comédia se mantinha muito viva, embora a série tenha um tom mais sombrio nesta temporada. Estava sempre no meio, tipo: 'Oh, não, temos de acrescentar algo engraçado aqui. Precisamos de algo estranho. Precisamos de mudar a música, precisamos de algo'. Queria ter a certeza que continuava engraçado", frisa a atriz em conversa via Zoom com os jornalistas.

Enquanto produtora executiva, Kaley Cuoco confessa que aprendeu muito. "Aprendi muito da primeira para a segunda temporada. Aprendi o que não fazer. Aprendi com os erros que cometi e espero que o resultado seja muito bom nesta temporada", frisa.

Depois do sucesso da primeira temporada, dar asas aos novos episódios foi um desafio para toda a equipa. "Estava obviamente muito nervosa por fazer outra temporada. (...) Sabia que era um risco. Uma vez que fazes algo bem, é um risco sair e voltar a fazê-lo", confessa.

"Nesta temporada sou cinco versões da Cassie. Isso é subir a fasquia. Foi muito trabalho e muitas pessoas envolvidas para conseguirmos fazer esta grande jornada. Fomos a Berlim e à Islândia, foi deslumbrante. Temos imagens inacreditáveis, são tão boas. As pessoas vão pensar que são falsas porque parece tão perfeito", conta a atriz, acrescentando que os espectadores podem comprovar na sua conta no Instagram que a equipa viajou durante as gravações.

"Nesta temporada temos a Cassie normal, a Cassie de vestido dourado, a Cassie de camisola preta, a Cassie perfeita no futuro e a Cassie niilista. Espera um segundo, são seis? Quantas contei? Contei seis? Vamos repetir: Cassie normal, de camisola preta, niilista, vestido dourado e futuro perfeito. São cinco. Ok, aprendemos a contar com este momento de 'Kaley aprende a contar'. Mas sim, foi muito da Cassie. Pareciam 30", brinca Kaley Cuoco durante a conversa com os jornalistas.

Nos novos episódios, Cassie Bowden (Kaley Cuoco) está tenta manter-se sóbria em Los Angeles enquanto trabalha como agente da CIA nos tempos livres. "Mas quando uma missão internacional a leva a testemunhar inadvertidamente um assassinato, ela envolve-se noutra intriga internacional. A temporada foi filmada em Los Angeles, Berlim e Reiquiavique", adianta a HBO Max.

"Ela está a alimentar-se bem, não bebe e tem um trabalho secundário que a mantém muito ativa. Também tem um novo namorado e todas estas coisas parecem maravilhosas, mas só à superfície. Descobrimos muito rapidamente que ela está a debater-se, e talvez mais do que na primeira temporada. Ela está a dar um 'espetáculo' a todos", explica a protagonista. "Está numa montanha-russa emocional", acrescenta.

Regressos e novos passageiros na segunda temporada

Na segunda temporada, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz e Rosie Perez regressam ao elenco. Da lista de atores convidados voltam a fazer parte T.R. Knight, Yasha Jackson e Audrey Grace Marshall.

A nova época conta ainda com Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria, bem como com os novos atores convidados Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera, Sharon Stone e Shohreh Aghdashloo.

"A cena com a Sharon Stone foi longa, teve uns nove minutos de duração. E guardámos a maior parte dela, foi tão crua. A Sharon foi espantosa. Eu estava exausta quando cheguei a casa naquela noite. Chorei tanto... Um pouco de história de bastidores, que provavelmente vai ser notícia em todo o mundo: a bofetada na cena não estava no guião. Foi um acrescento da Sharon Stone. Foi do nada e teve a minha reação. Aquela reação é completamente real, foi incrível e genial da parte dela. Depois abraçou-me e perguntou se estava bem", revela Kaley Cuoco.

Mae Martin, conhecida pela série "Feel Good", da Netflix, também é uma das novas caras do elenco. "Quando li os guiões pela primeira vez, não tinha muito contexto para a personagem e, por isso, gostava que ela fosse engraçada e gostava que tivesse uma química com a Cassie, que se sentissem amigas de verdade. Mas não conhecia todos os segredos e para onde iria", começa por contar.

"Adorei o tom de toda a série. Vi a primeira temporada e sabia que era ótima. E, sim, a minha personagem, a Grace, é fixe e engraçada", frisa Mae Martin.

Além de Grace, tal como na primeira temporada, Cassie conta com a ajuda (possível) de Megan, personagem interpretada por Rosie Perez. "A segunda temporada tem mais drama, mais mistério. O ritmo é mais acelerado. É uma explosão", sublinha a atriz.

"Há uma montanha-russa de emoções na segunda temporada. Acho que atingimos realmente os altos e os baixos da viagem de todas estas personagens", acrescenta Griffin Matthews, que veste a pele de Shane Evans.

Já Deniz Akdeniz, que interpreta Max, revela que ficou surpreendido com a ligação entre "a Cassie e CIA, a explosão em Berlim" e como, "no intervalo, o Max e Ani conseguem ficar noivos ou fingir que estão noivos". "Eles estão completamente envolvidos nesta história de espionagem", frisa.

"Acho que ninguém fazia ideia de como iriam continuar na segunda temporada", acrescenta Zosia Mamet, que veste a pele de Ani Mouradian, a melhor amiga da protagonista. "Foi entusiasmante, veio quase de uma folha em branco... eles poderiam ter seguido sete mil direções diferentes e foi incrível ver o caminho que escolheram".