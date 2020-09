A comédia romântica "Emily In Paris" é uma das próximas apostas da Netflix. Com argumento e produção executiva de Darren Star ("Younger", "O Sexo e a Cidade"), que também criou a série, a primeira temporada vai contar com 10 episódios de 30 minutos e tem estreia marcada para 2 de outubro.

Protagonizada por Lily Collins ("Regras à Parte", "Até aos Ossos"), a série vai acompanhar Emily, "uma ambiciosa executiva de marketing na casa dos vinte anos que vive em Chicago e que consegue inesperadamente o seu emprego de sonho em Paris".

O primeiro trailer foi divulgado esta quarta-feira, dia 16 de setembro.

Veja o vídeo: