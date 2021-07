"The Crown" e "The Mandalorian" seguem na frente da corrida da 77.ª edição dos Emmys com 24 nomeações cada. "WandaVision" (23), "The Handmaid's Tale" (21), "Saturday Night Live" (21), "Ted Lasso" (20), "Lovecraft Country" (18), "Gambito de Dama" (18) e "Mare of Easttown" (16) também estão entre as favoritas dos prémios televisivos.

A HBO/ HBO Max lidera a corrida, com um total de 130 nomeações. A Netflix ocupa o segundo lugar, com 129, seguida pelo Disney+ (71) e pela NBC (46).

Em comunicado, a academia lembra que "Bridgerton", "Lovecraft Country" e "The Boys" estão pela primeira vez na corrida ao galardão de Melhor Série Dramática. "Pose", "The Crown", "The Mandalorian", "This Is Us e "The Handmaid's Tale" também estão nomeadas na categoria.

Segundo a Television Academy, 75% dos nomeados para Melhor Série de Comédia são novos na categoria, incluindo "Cobra Kai", "Emily em Paris", "Hacks", "Pen15", "Ted Lasso" e "The Flight Attendant". "black-ish" e "The Kominsky Method" estão novamente na corrida ao prémio.

Segundo o Deadline, apenas entraram na corrida produções com episódios estreados entre 1 de junho de 2020 e 31 de maio de 2021.

Os vencedores dos Emmys são conhecidos a 19 de setembro, numa cerimónia apresentada por Cedric the Entertainer. Com muita experiência no género (Critics’ Choice Television Awards, NAACP Image Awards, Soul Train Awards, TV Land Awards), o comediante é a estrela da série de comédia "The Neighborhood", da CBS, o canal que este ano transmite o evento, marcado para 19 de setembro.

Após a edição virtual do ano passado num gigantesco e praticamente vazio Staples Center, em Los Angeles, "batizada" pelo anfitrião Jimmy Kimmel como os "Pand-Emmys" e que bateu o recorde negativo de audiência para o canal ABC (6,1 milhões de espectadores nos EUA), os Emmys também vão regressar à sua "casa" tradicional, o Microsoft Theatre de Los Angeles, com a presença limitada de público.

No ano passado, "Watchmen" partiu na frente da corrida, com 26 nomeações, e foi a grande vencedora da noite, conquistando 11 Emmys. A produção da HBO arrecadou alguns dos principais prémios, incluindo o de Melhor Minissérie - "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" e "Unorthodox" também estavam nomeadas na categoria. A protagonista, Regina King, venceu o galardão de Melhor Atriz numa Minissérie.

"Schitt's Creek" também foi uma das grandes surpresas da edição de 2020 dos Emmys, sendo a segunda produção mais premiada, com nove galardões, incluindo o de Melhor Série de Comédia - "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "Insecure", "The Good Place", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" e "What We Do in the Shadows" também estavam nomeadas, mas a sitcom canadiana acabou por ser a grande vencedora da noite.

Com sete prémios, "Succession" também foi umas das produções vencedoras do ano passado. A aposta da HBO, que estava nomeada em 18 categorias, conquistou o principal troféu da noite, o de Melhor Série Dramática, vencendo "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Killing Eve", "The Mandalorian", "Ozark" e "Stranger Things".

Veja o anúncio dos nomeados:

LISTA DE NOMEADOS DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS:

(veja aqui a lista completa de nomeados)

Melhor Série Dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Mandalorian

Lovecraft Country

Pose

The Handmaid's Tale

This Is Us

Melhor Série de Comédia:

Black-ish

Cobra Kai

Pen15

Emily em Paris

Hacks

Ted Lasso

The Flight Attendant

O Método Kominsky

Melhor Minissérie:

Mare of Easttown

I May Destroy You

WandaVision

Gambito de Dama

The Underground Railroad

Melhor Ator numa Série de Comédia:

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Anthony Anderson, "Black-ish"

Michael Douglas, "O Método Kominsky"

William H. Macy, "No Limite" ("Shameless")

Kenan Thompson, "Kenan"

Melhor Atriz numa Série de Comédia:

Aidy Bryant, "Shrill"

Jean Smart, "Hacks"

Allison Janney, "Mom"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Tracee Ellis Ross, "Black-ish"

Melhor Ator numa Série Dramática:

Regé-Jean Page, "Bridgerton"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Billy Porter, "Pose"

Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

Josh O'Connor, "The Crown"

Melhor Atriz numa Série Dramática:

Emma Corrin, "The Crown"

Olivia Colman, "The Crown"

Uzo Aduba, "Terapia"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"

Mj Rodriguez, "Pose"

Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme:

Paul Bettany, "WandaVision"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ewan McGregor, "Halston"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Leslie Odom Jr., "Hamilton"

Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme:

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Michaela Coel, "I May Destroy You"

Anya Taylor-Joy, "Gambito de Dama"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Melhor talk show de variedades:

Conan

The Late Show with Stephen Colbert

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Melhor programa de competição:

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice