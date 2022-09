A 74ª edição dos Emmys decorreu na madrugada desta segunda para terça-feira, no Microsoft Theater, em Los Angeles, e premiou as melhores produções televisivas do último ano. "The White Lotus" foi a grande vencedora da edição deste ano, conquistando 10 galardões - a série estava nomeada em 20 categorias. OS MAIS PREMIADOS The White Lotus - 10 Emmys

Euphoria - 6 Emmys

Squid Game - 6 Emmys

Adele: One Night Only - 5 Emmys

Stranger Things - 5 Emmys

The Beatles: Get Back - 5 Emmys

Arcane - 4 Emmys

Succession - 4 Emmys

Ted Lasso - 4 Emmys

Abbott Elementary - 3 Emmys

Barry - 3 Emmys

Hacks - 3 Emmys

Last Week Tonight With John Oliver - 3 Emmys

Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls - 3 Emmys

Love On The Spectrum U.S. - 3 Emmys

Homicídios ao Domicílio - 3 Emmys

The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show - 3 Emmys

A Black Lady Sketch Show - 2 Emmys

Dopesick - 2 Emmys

How I Met Your Father - 2 Emmys

Love, Death + Robots - 2 Emmys

Lucy And Desi - 2 Emmys

RuPaul's Drag Race - 2 Emmys

Severance - 2 Emmys

We're Here - 2 Emmys Na cerimonia, a produção HBO conquistou o galardão de Melhor Minissérie e Murray Bartlett venceu na categoria de Melhor Ator Secundário numa Minissérie, Telefilme ou Série de Antologia. Já Jennifer Coolidge levou para a casa a estatueta de Melhor Atriz Secundária numa Minissérie, Telefilme ou Série de Antologia. O realizador Mike White também foi premiado com dois galardões pelo seu trabalho em "The White Lotus". Nos Creative Arts Emmys, a série também conquistou cinco galardões. "Squid Game" foi a grande surpresa da 74ª edição dos Emmys. A série coreana da Netflix conquistou seis galardões e o seu protagonista, Lee Jung-jae, triunfou na categoria de Melhor Ator numa Série Dramática. O ator venceu Jason Bateman ("Ozark"), Jeremy Strong ("Succession"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Adam Scott ("Severance") e Jeremy Strong ("Succession"). Hwang Dong-hyuk, com “Squid Game”, também ficará para sempre na história dos Emmys como o primeiro realizador asiático a ganhar a categoria de Série Dramática e o primeiro realizar a ganhar o troféu com uma série de língua não inglesa. A série "Euphoria", da HBO, também foi um dos destaques da noite, recebendo seis Emmys. A protagonista Zendaya conquistou o troféu de Melhor Atriz numa Série Dramática e entrou para a história dos Emmys como a primeira mulher negra a vencer o galardão, sendo também a mais jovem vencedora da história da premiação. Já "Succession" partiu na frente da corrida com 25 nomeações, mas apenas venceu em quatro categorias. A série da HBO conquistou o Emmy de Melhor Série Dramática, derrotando "Better Call Saul"(AMC), "Euphoria" (HBO), "Ozark" (Netflix), "Severance" (Apple TV+), "Squid Game" (Netflix), "Stranger Things" (Netflix) e "Yellowjackets" (Showtime/HBO Max). Tal como em 2021, "Ted Lasso", da Apple TV+, também foi um dos destaques da noite, vencendo quatro prémios. Pelo segundo ano consecutivo, a produção venceu algumas das mais importantes estatuetas, incluindo a de Melhor Série de Comédia. Já o seu protagonista, Jason Sudeikis, foi galardoado com o prémio de Melhor Ator numa Série de Comédia, e Brett Goldstein conquistou o Emmy de Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia.

Na cerimónia, a estrela de "Abbott Elementary" Sheryl Lee Ralph entrou para história, tornando-se a segunda atriz negra a conquistar o Emmy de Melhor Atriz Secundário numa Série de Comédia - Jackee Harry foi a primeira atriz a conquistar o galardão em 1987.

Como é habitual, nem todas as estatuetas dos Emmys são entregues durante a cerimónia principal. Uma semana antes, a Academia de TV organiza as noites Creative Arts Emmys, que servem para anunciar os vencedores das categorias secundárias - no total, os Emmys contam com mais de 100 categorias.

"Adele: One Night Only" também se destaca na lista final de vencedores. O especial da cantora britânica conquistou cinco prémios nas categorias secundárias.

Este ano, a HBO foi a vencedora destacada dos Creative Arts Emmys. No total, o serviço de streaming conquistou 25 galardões, incluindo a vitória em cinco categorias com "Euphoria", cinco com "The White Lotus" e três com "Barry".

Já a Netflix conquistou 23 Emmys graças a séries como "Stranger Things" (5 galardões) ou "Squid Game" (4 prémios). A Disney+ arrecadou nove prémios, incluindo o de Melhor Telefilme com "Tico e Teco: O Comando Salvador".

A série "Homicídios ao Domicílio" (Hulu), protagonizada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, conquistou três Emmys das categorias técnicas. A aclamada série "Severance", da Apple TV+, também triunfou nos Creative Arts Emmys, conquistando dois prémios.

Na apresentação dos nomeados, o presidente da Academia de Televisão, Frank Scherma, revelou que para esta edição dos Emmys registou-se um número recorde de submissões, refletindo a tendência de aumento de produção de séries para televisão e audiovisual, em particular para plataformas de streaming, depois de um decréscimo durante os primeiros anos de pandemia.

A edição deste ano só aceitou candidaturas de séries que estrearam episódios entre 1 de junho de 2021 e 31 de maio de 2022.

Dança e muitas gargalhadas

Kenan Thompson, o veterano do “Saturday Night Live”, foi o anfitrião da noite e deu as boas vindas aos convidados e aos espectadores no meio da plateia. "É a noite mais especial da televisão", frisou, brincando com a popularidade do TikTok.

"Se não fosse a televisão, o que faríamos nos nossos tempos livres? Ler livros? (...) TV é tudo o que temos - de 'Netflix and chill' a 'Paramount Plus e comer sozinho'", gracejou.

Na abertura, o apresentador protagonizou um momento musical. Sentado num grande sofá vermelho e rodeado por bailarinos com guarda chuvas, Kenan Thompson dançou ao som de . No número de abertura foram recordadas séries como "A Família Brady" e "Lei e Ordem", sem esquecer produções mais recentes como "A Guerra dos Tronos" ou "Stranger Things".

Ao longo de toda a noite, Kenan Thompson brincou com o público e prometeu fazer doações à Netflix - o serviço de streaming tem enfrentando grandes quebras de receita. Numa das intervenções, o comediante elogiou a equipa de "Abbott Elementary", que fez doações a escolas públicas. "Eu, por exemplo, vou doar todo meu cachê desta cerimónia para alguém necessitado também, nomeadamente a Netflix", gracejou.

Mas foi uma piada sobre Leonardo DiCaprio que chamou a atenção de todos. "Zendaya fez 26 anos na semana passada (...) 26 é uma idade estranha em Hollywood. Quero dizer, és jovem o suficiente para interpretar uma estudante do secundário, mas é velha demais para namorar com Leonardo DiCaprio", brincou o anfitrião.

Zedd, DJ russo-alemão, foi o responsável pela banda sonora da festa.

A primeira convidada da noite a subir a palco foi Oprah Winfrey. "Há oito mil milhões de pessoas no planeta e apenas 25 Emmys esta noite. As tuas hipóteses de ganhar? 300 milhões para uma", brincou a apresentadora.

A norte-americana entregou o galardão de Melhor Ator numa Minissérie, Telefilme ou Série de Antologia a Michael Keaton, pelo seu papel em "Dopesick" - o ator subiu a palco ao som de Coldplay. Colin Firth ("The Staircase"), Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven"), Oscar Isaac ("Scenes from a Marriage"), Himesh Patel ("Station Eleven") e Sebastian Stan ("Pam & Tommy") também estavam na corrida.

Matthew Macfadyen foi o segundo ator a subir ao palco dos Emmys para receber a estatueta de Melhor Ator Secundário numa Série Dramática, pelo seu papel em "Succession", da HBO. Logo de seguida, Julia Garner conquistou o seu terceiro Emmy pela interpretação de Ruth Langmore em “Ozark”, da Netflix,

Já na última hora da cerimónia, John Legend subiu ao palco Microsoft Theater para apresentar o novo single "Pieces" durante a homenagem a todos os atores e atrizes que morreram durante o último ano.

Lista de vencedores principais categorias:

Melhor Série Dramática:

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO) - VENCEDORA

Yellowjackets (Showtime/HBO Max)

Melhor Série de Comédia:

Abbott Elementary (ABC/Disney+)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Homicídios ao Domicílio (Hulu/HBO Max)

Ted Lasso (Apple TV+) - VENCEDORA

What We Do in the Shadows (FX/Disney+)

Melhor Minissérie:

Dopesick (Hulu/Disney+)

The Dropout (Hulu/Disney+)

Inventando Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu/Disney+)

The White Lotus (HBO) - VENCEDORA

Melhor Ator numa Série Dramática:

Jason Bateman (Ozark)

Jeremy Strong (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game) - VENCEDOR

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Melhor Atriz numa Série Dramática:

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria) - VENCEDORA

Melhor Ator numa Série de Comédia:

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Homicídios ao Domicílio)

Martin Short (Homicídios ao Domicílio)

Jason Sudeikis (Ted Lasso) - VENCEDOR

Melhor Atriz numa Série de Comédia:

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks) -VENCEDORA

Melhor Ator numa Minissérie, Telefilme ou Série de Antologia:

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Oscar Isaac (Scenes from a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick) - VENCEDOR

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Melhor Atriz numa Minissérie, Telefilme ou Série de Antologia:

Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventando Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Maid)

Amanda Seyfried (The Dropout) - VENCEDORA

Melhor talk show de variedades:

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO) - VENCEDOR

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Melhor programa de competição:

The Amazing Race (CBS)

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video) - VENCEDORA

Nailed It! (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)