Homer Simpson teve a missão de abrir a 71ª cerimónia dos Emmy Awards, que decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira no Microsoft Theater, em Los Angeles. Ao contrário das edições passadas, a gala não teve um apresentador - foram várias as caras conhecidas que entregaram as estatuetas ao longo da noite.

No arranque da gala, a personagem da série de animação subiu a palco e acabou esmagada por um piano de cauda enquanto agradecia a oportunidade. De imediato, Anthony Anderson, de "black-ish", assumiu o comando da emissão e "empurrou" Bryan Cranston para o palco.

O ator começou por lembrar que foi há 50 anos que Neil Armstrong se tornou o primeiro Homem a pisar a Lua, frisando que a televisão se transformou nas últimas cinco décadas. "A televisão nunca esteve tão boa", defendeu.