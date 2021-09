Os produtores dos Emmys prometeram um "número musical de abertura curto e animado" e cumpriram com a palavra. No arranque da cerimónia, com o mote de Cedric the Entertainer, vários convidados mostraram os seus dotes para a música - ao contrário da habitual monólogo, o apresentador apostou num rap ao som de "Just A Friend", de Biz Markie.

Com uma letra que descrevia a "televisão como uma velha amiga", a atuação contou com referências a " Seinfeld" ou "Ted Lasso".

Rita Wilson, Billy Porter, LL Cool J, Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Mj Rodriguez foram alguns dos artistas que participaram na atuação especial.

Veja o vídeo:

Os Emmys voltaram a decorrer ao vivo e as estrelas do pequeno ecrã reencontraram-se na passadeira vermelha - veja aqui as imagens.

A cerimónia do ano passado - que ocorreu antes do início do processo de vacinação contra a COVID-19 - foi completamente virtual, com o anfitrião Jimmy Kimmel a conduzir a gala a partir de um auditório deserto em Los Angeles, com os vencedores a participarem via Zoom.

Desta vez, o comediante Cedric the Entertainer assumiu o comando do evento, que contou com apenas 500 convidados e que se realizou numa tenda numa tenda gigante (como a usada nos últimos anos nos Governors Balls) no espaço LA Live, perto do Microsoft Theatre de Los Angeles, seguindo os cuidados para evitar a propagação do coronavírus que incluiu a apresentação do certificado digital.

