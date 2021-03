Este domingo, dia 14 de março, foi para o ar mais um ronda de "Batalhas" do "The Voice Kids". No final da atuação de Tomás Pascoal, Tomás Esteves e Carolina Cardoso, da equipa de Carolina Deslandes, Diogo Piçarra surpreendeu os jovens concorrentes.

Em palco, os participantes do programa de talentos da RTP1, o artista e a mentora interpretaram o tema "Anjos".

"Quando fazes uma surpresa e tu é que sais surpreendido. As crianças são o melhor que este mundo tem. Conseguem mostrar e ensinar-nos todos os dias que com pouco conseguimos ser felizes", começou por escrever o cantor na sua conta no Instagram.

"São as pequenas coisas que importam, e por isso, eles são gigantes", rematou Diogo Piçarra.

Veja aqui o vídeo completo.