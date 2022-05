Na quinta temporada, os solteiros voaram até à ilha de Gran Canária, no arquipélago das Canarias, em Espanha. O reality show conta com a participação de concorrentes que já passaram por vários programas de televisão, como "Love Island", "Big Brother" ou "Too Hot To Handle".

"Com a chegada dos seus ex-amantes à praia, os participantes terão de decidir entre reacender uma chama do passado ou seguir em frente para sempre", frisa o canal em comunicado.

Além da estreia de "Ex On The Beach US", a MTV Portugal exibe o spin-off "Celebrity Ex On The Beach".

Conheça os solteiros:

E os seus ex: