No Twitter, em Portugal, a entrevista de Manuel Luís Goucha a Tony Carreira chegou ao primeiro lugar do top dos assuntos mais comentados. No Instagram e Facebook, as publicações do apresentador e do cantor sobre a conversa também somam milhares de 'gostos' e centenas de partilhas.

"Querido Tony, obrigado", agradeceu Manuel Luís Goucha no arranque da conversa. "Obrigado eu, obrigado eu (...) "Foste muito especial nisto, por isso estou aqui contigo", frisou o artista.

"A vida tem sentido depois da perda de uma filha?", questionou o apresentador da TVI. "Não, claramente não. Estou a tentar encontrar um sentido. Mas é muito complicado responder a essa pergunta. Tenho mais dois filhos e eles percebem que é a dor que está a falar quanto tenho um discurso como este", confessou, acrescentando que está "à espera de respostas".

"A Sara era luz, era alegria, era a minha princesa. A Sara era um ser especial e quem a conheceu sabe disso (...) A Sara era uma pessoa muita especial na minha vida, na vida das pessoas que a conheceram", sublinhou. "Tenho milhões de recordações com a Sara e isso deixa-me feliz", contou o artista na entrevista à TVI.

Leia algumas das reações dos espectadores: