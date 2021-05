O episódio especial de "Friends", que irá centrar-se no reencontro dos seis amigos da série após uma ausência de 17 anos, estreia-se na plataforma HBO Max no dia 27 de maio e vai contar com vários convidados, incluindo Justin Bieber, Lady Gaga, David Beckham, Reese Witherspoon, James Corden ou o grupo de K-pop BTS.

A chegada do episódio coincidia inicialmente com o lançamento, no final de maio de 2020, da plataforma HBO Max, que adquiriu todo o catálogo "Friends". Mas a pandemia forçou a produção a adiar as gravações, que finalmente decorreram em abril, em Burbank, na Califórnia.

Nas redes sociais, a HBO Max publicou um teaser com o título "Friends: The Reunion", que apenas mostra os seis protagonistas da série a caminhar abraçados.

"Aquele em que eles voltam a ficar juntos", diz o título do episódio, usando o mesmo estilo de título dos episódios da série, que começavam sempre com "Aquele".

Protagonizado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, a série "Friends" (1994-2004) foi um grande sucesso e marcou toda uma geração de espectadores. A sua chegada à Netflix em 2015 permitiu que a plataforma conquistasse um novo público, confirmando a popularidade intacta da sitcom, um género que muitos afirmavam estar em declínio.

Em 2019, o WarnerMedia Group, uma subsidiária do AT&T Group, recuperou os direitos de transmissão da série mais popular dos últimos 20 anos, por 425 milhões de dólares durante cinco anos.

Veja o teaser:

Todos os 236 episódios de "Friends" estão disponíveis na HBO Max desde maio de 2020. A série pode ser também vista na HBO Portugal, que ainda não confirmou a data de estreia do episódio especial.

De acordo com o site da revista Variety, os seis atores, que são co-produtores executivos do episódio especial, negociaram um salário de 2,5 milhões de dólares cada para as gravações.