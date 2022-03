Depois de "Alguém Tem de Morrer" e "A Casa das Flores", Manolo Caro está de volta à Netflix com a série "Era Uma Vez... E Foram Infelizes Para Sempre". A primeira temporada estreou-se no dia 11 de março no serviço de streaming.

Apresentada como anti-conto de fadas, a série mexicana é protagonizada por Sebastián Yatra. "Em Era Uma Vez... E Foram Infelizes Para Sempre", o cantor veste a pele de suas personagens (Diego e Maxi).

A série mexicana conta a "história de dois amantes tragicamente separados e que têm de se reencontrar numa outra vida para quebrar o feitiço que se abateu sobre a excêntrica cidade em que vivem". "Mas a chegada de dois turistas porá em risco a única possibilidade que têm de o fazer", resume o serviço de streaming.

Devido ao feitiço, os habitantes da aldeia não podem apaixonar-se. Para tirarem proveito da situação, a aldeia usa a história para atrair turistas com a sua premiada atração, um dragão azul.

Além de Sebastián Yatra, o elenco da série conta com Nia Correia, Mónica Maranillo, Rossy de Palma, Asier Etxeandia, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega, Mariana Treviño, Julián Villagrán, Eduardo Casanova, Juan Dávila, Abdelatif Hwidar e Malcolm Treviño-Sitté.