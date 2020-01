A série "Grace and Frankie", comédia dramática protagonizada por Jane Fonda e Lily Tomlin, regressa à Netflix a 15 de janeiro. O trailer da sexta temporada da série da Netflix já foi revelado.

"Juntas até ao fim, elas são imparáveis", frisa o serviço de streming na descrição do vídeo.

Veja o vídeo:

As quatro primeiras temporada de "Grace and Frankie" estão disponíveis na Netflix. A série original do serviço de streaming acompanha duas amigas que têm de lidar com o facto de os maridos as terem deixado por estarem apaixonados um pelo outro.