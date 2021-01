Beatriz Medo, de 14 anos, participou na segunda ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Kids". Na emissão do programa de talentos, que foi para o ar no passado domingo, dia 17 de janeiro, a jovem concorrente interpretou o tema "A Nossa Vez", dos Calema.

A participante conseguiu virar as cadeiras de Fernando Daniel e Carlão, mas conquistou elogios de todos os mentores da edição portuguesa do "The Voice Kids". "És completamente diferente de tudo o que passou por aqui", elogiou Carolina Deslandes.

"A mensagem dos Calema deu sorte à Beatriz, que conseguiu virar duas cadeiras na sua Prova Cega do The Voice Kids. Segue para as Batalhas na equipa do Fernando Daniel", resume a produção do programa na legenda do vídeo da atuação.

Veja aqui a atuação.