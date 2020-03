Nas últimas semanas, vários programas de televisão foram suspensos devido ao surto do novo coronavírus. Em Portugal, a TVI decidiu adiar a estreia da nova edição do "Big Brother", tal como aconteceu na Grécia.

Noutros países, os reality shows continuam no ar - na Alemanha, no Brasil, em Espanha e no Canadá os programas estrearam antes da Organização Mundial de Saúde decretar pandemia.

Em Espanha, está no ar o reality show "Superviviente". Segundo a imprensa espanhola, os concorrentes não foram informados sobre o COVID-19. "

"Temos a obrigação de informá-los do que se está a passar no mundo. Estamos a verificar que os seus familiares estão bem e vamos pedir que gravem uma mensagem de ânimo e tranquilidade para lhes fazer chegar”, explicou o apresentador do programa, Jorge Javier Vázquez.