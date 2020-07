Cristina Ferreira decidiu regressar ªa TVI para ser diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo".

A ida da apresentadora para a TVI surpreendeu a equipa do seu programa da SIC, que apenas soube da notícia ao final da tarde. Depois da confirmação, ao final do dia, Cristina Ferreira enviou uma mensagem à sua equipa.

Esta semana, a TV Mais revelou a mensagem enviada pela apresentadora à sua equipa. "Desculpem não ter conseguido, antes, enviar esta mensagem. Hoje não segue nenhuma história por apurar. Hoje segue apenas o meu agradecimento a cada um de vocês. Nunca conseguirei retribuir a forma como cada um se empenhou e lutou para que desse certo. Cada um à sua maneira. Espero que guardem boas memórias da nossa história e esqueçam um bocadinho o duro que foi. Desculpem-me, mas não sei fazer de outra forma. Não me despeço, porque continuarei aqui para cada um e para o que precisarem. E como este bairro é muito pequeno, as nossas casas estarão sempre por perto. Um grande beijinho no coração de todos e até já", escreveu Cristina Ferreira, citada pela revista.