Sara Sousa Pinto e Nuno Eiró vão ser os protagonistas de "Esta Manhã", novo programa da TVI. O formato, que também vai contar com Pedro Carvalhas e Iva Domingues estreia-se na próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro, anunciou Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção, e Anselmo Crespo, diretor de informação, em conferência de imprensa via Zoom.

A jornalista Susana Pinto também terá uma rubrica no novo formato da estação de Queluz de Baixo. Em "Esta Manhã", a jornalista vai viajar "de norte a sul e pelas ilhas" para dar a conhecer Portugal. Já Iva Domingues será responsável pelo segmento dedicado às notícias relacionadas com o mundo de entretenimento.

No programa, Pedro Carvalhas vai conduzir os blocos informativos com as notícias que marcam a atualidade. Segundo Anselmo Crespo, "Esta Manhã" vai contar com "as notícias do dia a dia" e com informações úteis para a vida dos espectadores. "Será informativo e útil", frisou o diretor de informação da TVI.