Esta terça-feira, dia 12 de abril, a Netflix revelou o primeiro trailer da quarta temporada de "Stranger Things". A nova época da série será lançada em dois "volumes": o primeiro estreia-se a 27 de maio e o segundo a 1 de julho, praticamente três anos desde os últimos episódios.

Numa carta-aberta aos fãs a meio de fevereiro, os criadores explicaram que a divisão tinha a ver com o facto da duração total dos nove episódios ser o dobro em relação a qualquer uma das temporadas anteriores.

"Já se passaram seis meses desde a Batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição para Hawkins. A lutar com as consequências, o nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e a navegar pelas complexidades do ensino secundário não tornou as coisas mais fáceis. Neste momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge, apresentando um mistério sangfrento que, se for resolvido, pode finalmente acabar com os horrores do Mundo Invertido", adianta a Netflix.