Rui Unas vai apresentar a próxima emissão de "Estamos em Casa", que vai para o ar este sábado, dia 28 de agosto, na SIC.

O humorista e ator vai conduzir a emissão do programa das manhãs de sábado entre as 9h00 e as 12h00. "Preciso de saber onde é que encontro as chaves para abrir a porta", brincou Rui Unas com João Baião.

"Tenho total confiança em ti, grande Rui Unas. Claro que temos todos muita confiança que vais deixar esta casa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosamente", respondeu o apresentador de "Casa Feliz".