Depois de Bárbara Guimarães e de Carolina Patrocínio, Sara Matos vai assumir a condução do novo programa da SIC. A atriz vai estrear-se como apresentadora no próximo sábado, dia 23 de janeiro, em "Estamos em Casa".

A notícia foi confirmada pelo site Fama Show, da SIC. Esta é será a primeira vez que Sara Matos assume o papel de apresentadora.

"'Estamos em Casa' é o novo programa dos sábados de manhã da SIC que pretende abrir as portas da Casa Feliz, sempre com um novo anfitrião. A cada semana, um novo apresentador dará as boas vindas e levará até si os melhores convidados, a melhor música e a maior diversão, numa manhã recheada de surpresas e partilha", resume a SIC.

"Estamos em Casa" irá realiza-se no cenário de "Casa Feliz". "A ideia é que o Casa Feliz se mantenha exatamente como o conhecemos e que, à sexta-feira, no final do programa, a chave da casa seja entregue a um rosto da SIC ou a um conjunto de rostos da SIC“, explicou Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, em conferência de imprensa.