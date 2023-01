Apesar do sucesso da primeira temporada, a segunda época de "The White Lotus" conseguiu despertar mais atenções nas redes sociais e chegar aos tops dos temas mais comentados no Twitter. Os memes, gif e pequenos vídeos das cenas tornaram-se virais no Twitter, Instagram e TikTok, somando milhares de partilhas.

As cenas protagonizadas por Jennifer Coolidge, que veste a pele de Tanya, tornaram-se virais nas redes sociais. No Youtube, a HBO Max reuniu em vídeo alguns dos momentos mais marcantes da popular personagem.

Do momento "Porquinha Pepa" à conversa onde Tanya diz que "estes gays, eles estão a tentar matar-me", o vídeo conta com algumas das cenas que conquistaram os espectadores.

Veja o vídeo:

Depois de a primeira temporada ter conquistado prémios e elogios, "The White Lotus" regressou à HBO Max para novos episódios. Na segunda temporada, a premissa é semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem vai passar uma semana num resort e há uma morte como pano de fundo que só no final vamos descobrir de quem é.