No próximo domingo, dia 13 de setembro, a TVI estreia "Big Brother - A Revolução", com Teresa Guilherme. Já à SIC vai apostar no documentário exclusivo sobre a recuperação de Ângelo Rodrigues.

"Esteve entre a vida e a morte e agora, pela primeira vez, conta como tudo aconteceu. Um testemunho impressionante a não perder. Ângelo Rodrigues: Toda a História. Estreia domingo, na SIC", avançou o canal nas redes sociais.

Veja o teaser:

Em janeiro, no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, o ator revelou que iria contar "toda a verdade" no documentário sobre a sua recuperação. "Estou a preparar um documentário e pretendo contar aí toda a jornada (...) todo este processo que aconteceu. Houve uma entrevista que fiz entretanto que saiu um pouco dos planos do que estávamos a tentar fazer", contou Ângelo Rodrigues.