"Big Brother - Duplo Impacto" estreou-se este domingo, dia 3 de janeiro, na TVI. A nova temporada do reality show da TVI é apresentada por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme e conta com a participação de antigas estrelas de reality shows, concorrentes polémicos e caras novas.

A 'casa mais vigiada do país' conta com concorrentes das duas edições de 2020 do "Big Brother", como Noélia, Rui Pedro, Teresa, Joana, Pedro Soá ou Sandrina. Helena Isabel, que venceu a sexta edição do programa da TVI "Casa dos Segredos", em 2016, Anuska, irmã da concorrente Iury, Pedro, finalista de "Big Brother - A Revolução" e a sua mãe, Maria Antónia, também foram desafiados para participar no reality show.

Na gala, Teresa Guilherme e Cláudio Ramos explicaram que os concorrentes de "Big Brother - Duplo Impacto" vão jogar sempre em duplas.

Conheça todos os concorrentes:

Dentro casa:

Anuska

Bruno Savate

Gonçalo Quinaz

Helena Isabel

Hélder

Joana

Joana Diniz

Noélia

Pedro Soá

Rui

Sandrina

Sónia

Teresa

No bunker (infiltrados):

Pedro

Maria Antónioa