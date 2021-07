"Eu Tenho Dois Amores", talk show apresentado por Marco Paulo em 1994, é a mais recente aposta da RTP Memória. O programa pode ser revisto todos os dias, durante a manhã.

No programa, Marco Paulo recebeu convidados ligados ao meio musical e artístico. O talk show contava ainda com momentos musicais do cantor acompanhado por uma banda residente.

Manuel Luís Goucha, Herman José, Nucha, Adelaide Ferreira, Ana Bola, Teresa Guilherme, Pedro Abrunhosa, José Alberto Reis, Aurora Cunha, Ana Zanatti, Marina Mora, Wanda Stuart, Filipe La Féria e Valetim Loureiro foram alguns dos convidados do músico em "Eu Tenho Dois Amores".