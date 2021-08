Em declarações à TVI, o filho da atriz adiantou ainda que o estado de saúde da sua mãe "está o melhor possível, dado os 93 anos e a sua atividade profissional". António Muñoz Borges acrescentou ainda que a atriz interrompeu a digressão "por ter existido alguma fragilidade do seu estado de saúde".

"Foi aconselhada pelos seus médicos a parar para que fossem feitas algumas análises e alguns exames, para se verificar tudo o que se passa com ela", explicou o filho de Eunice Muñoz à TVI. "A minha está bem (...) está com alguma fragilidade na sua saúde, própria dos 93 anos, mas está bem", frisou.

A atriz de 93 anos e a neta encontravam-se em digressão com a peça "A Margem do Tempo".

Em abril, a atriz estreou a sua última peça. Em "A Margem do Tempo, de Franz Xaver Kroetz, a atriz, considerada a grande dama do teatro português, tem ao seu lado a neta, Lídia Muñoz.

A peça, com encenação de Sérgio Moura Afonso, estreou-se no Auditório Municipal Eunice Muñoz. Depois de Oeiras, a atriz e a sua neta arrancaram um digressão pelo país. A digressão tem final agendado para novembro, na Sala Garrett, do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.