Criada, escrita e realizada por Sam Levinson e produzida em parceria com a A24, "Euphoria", série de drama protagonizada por Zendaya, regressa dia 10 de janeiro, à HBO Portugal, para a sua segunda temporada de oito episódios.

Esta segunda-feira, dia 20 de dezembro, a HBO revelou um trailer dos novos episódios. "Entre as vidas entrelaçadas na cidade de East Highland, Rue (Zendaya), de 17 anos, vai ter que encontrar esperança enquanto equilibra as pressões do amor, da perda e do vício", adianta o serviço de streaming.

O elenco da segunda temporada é composto por Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Veja o trailer