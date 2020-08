Em setembro, o National Geographic Wild vai estrear a série "Europa: Natureza Selvagem". A produção vai acompanhar as "histórias mais inspiradoras sobre o ressurgimento da natureza e das espécies selvagens nos locais europeus mais fantásticos, em rios e pântanos, as florestas densas e as montanhas escarpadas".

"No fundo, um pouco por toda a Europa existe uma infindável fauna e flora a renascer e a prosperar, e nesta série vai ser possível acompanhar este lado menos conhecido do velho continente", explica o canal em comunicado.

O primeiro episódio de "Europa: Natureza Selvagem" vai para o ar no dia 5 de setembro, às 17h00, e centra-se na Península Ibérica e no lince-ibérico. "Este episódio foi filmado tanto em Portugal como em Espanha, e acompanha a jornada deste felino em risco de extinção e a reintrodução desta e de outras espécies sob supervisão, na natureza. Ao longo da Península Ibérica, as cadeias alimentares e os ecossistemas estão a ser restaurados, permitindo que espécies em perigo, como é o caso do lince-ibérico, possam regressar, em segurança, ao seu habitat natural", explica o canal.

ESTREIA: Sábado, dia 5 de setembro, às 17h00

EMISSÃO: Sábados às 17h00