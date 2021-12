"Mimadinhos" é um dos filmes em destaque no top diário da Netflix em Portugal. A produção francesa descrita como "excêntrica, comovente e leve" chegou esta terça-feira, dia 7 de dezembro, ao oitavo lugar do ranking do serviço de streaming.

O filme chegou recentemente à Netflix, tendo de estreado nas salas de cinema em França no início de setembro.

"Três irmãos mimados são forçados a fazer pela vida quando o seu abastado e bem-intencionado pai finge ter perdido tudo para lhes ensinar uma lição", resume a Netflix.

Gérard Jugnot, Tom Leeb e François Morel são os protagonistas.