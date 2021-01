Na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro de 2021, a RTP1 realizou uma emissão especial em direto da Madeira. Esta quarta-feira, dia 6 de janeiro, em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o programa de fim de ano do canal.

"Não entrámos com o pé direito, pelo menos televisivamente falando. A RTP, que costumava fazer épicas emissões de fim de ano, primou-nos com uns míseros 25 minutos (...) Deram-se ao trabalho de ir daqui, pessoas de Lisboa, para a fantástica ilha da Madeira, mas depois não aproveitaram", gracejou a humorista no arranque da rubrica diária do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

Veja o vídeo: