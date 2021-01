Manuel Luís Goucha entrevistou esta terça-feira, dia 5 de janeiro, o seu marido, Rui Oliveira. "Vamos conversar, há muita coisa que não sei de ti (...) Há sempre coisas que não se conhecem, isso é que é bom. Alguma vez te imaginaste aqui, frente a frente, olhos nos olhos?", começou por perguntar o apresentador. "Estou muito nervoso, estou nervoso", confessou Rui Oliveira.

Na emissão desta sexta-feira, dia 8 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a conversa. "Se fosse um 'Quem Quer Ser Milionário' sobre a sua sogra, o Manuel Luís Goucha saia pobre", começou por gracejar a humorista, recordando a conversa sobre a mãe de Rui Oliveira.

"Parece que o namoro começou ontem e isso deve ser bom", brincou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. "A certa altura as perguntas deixaram de ser sobre ele [Rui Oliveira] e passaram a ser sobre o Goucha", recordou.

"Admiro a coragem do Goucha. Eu nunca na vida perguntaria ao meu marido em direto na televisão, ou até aqui na rádio, do que é que ele não gosta em mim", gracejou.

Veja o vídeo: