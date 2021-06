Na emissão desta quarta-feira, dia 2 de junho, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a quinta temporada de "Quem quer namorar com um agricultor?", programa da SIC.

"É a quinta temporada disto, o que prova que há imensas mulheres que desejam loucamente casar com agricultores", gracejou a humorista no início da rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença "Foram muitas décadas de agricultores solteiros e não se percebe porquê. Foi tempo desperdiçado", frisou.

"Se já vamos na quinta temporada disto, estes agricultores já são restos. São as sobras dos outros programas", brincou Joana Marques.

Veja o vídeo: