Com a pausa de "Anatomia de Grey", esta pode ser uma boa oportunidade para juntar uma nova série à sua lista."Hospital de Campanha" estreia esta terça-feira, dia 16 de junho, às 22h05, no AXN.

A primeira temporada, que conta com 13 episódios, decorre no Afeganistão, numa unidade de saúde da Coligação Internacional. "2006, Afeganistão. Um país em guerra onde só com ajuda internacional é possível sobreviver. 'Hospital de Campanha' retrata a vida de médicos e enfermeiros dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido a trabalhar em condições de alta pressão neste país com apenas um objetivo: salvar o maior número possível de vidas que lhes cheguem às mãos", avança o canal.

"A trabalhar em tendas e outros espaços improvisados, os médicos deste hospital têm de dar o máximo para conseguir fazer aquilo que fariam facilmente num hospital nas suas cidades. E entre a emoção de salvar compatriotas e civis inocentes, têm ainda de lidar com casos em que é o inimigo quem está ferido", explica o AXN.

Na série, à frente da equipa está o Coronel das Forças Canadianas, Xavier Marks (Elias Koteas), "que vai contar na área de trauma com a Major Rebecca Gordon (Michelle Borth), cirurgiã sedenta de impressionar, e o Capitão Bobby Trang (Terry Chen). A equipa conta ainda com um neurocirurgião, uma psiquiatra e um batalhão de enfermeiros".