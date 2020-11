O The Brooklyn Museum abriu as suas portas ao mundo, mas de modo virtual. Em parceria com a Netflix, o museu inaugurou a exposição "The Queen and The Crown: A Virtual Costume Exhibition", que pode ser visitada através do computador ou do smartphone de forma gratuita.

Na exposição, os visitantes podem ver e conhecer a história dos figurinos usados pelas personagens de "The Crown" e de "Gambito de Dama". Na visita poderá ainda ver alguns objetos da coleção do museu e conhecer o terceiro piso do emblemático edifício.

Matthew Yokobosky, curador sénior de moda e material cultural do Museu de Brooklyn, é o responsável pela "The Queen and The Crown: A Virtual Costume Exhibition".

Veja aqui a exposição.