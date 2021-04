"New Amsterdam" tem conquistado fãs um pouco por todo o mundo e tornou-se num dos dramas médicos mais aplaudidos pelos espectadores. Em Portugal, a terceira temporada pode ser vista na FOX Life e as duas primeiras partes da série estão disponíveis na Netflix.

Em conversa com o SAPO Mag, o ator Tyler Labine revelou uma playlist no SPotify dedicada à série. Na série, o canadiano veste a pele de Iggy Frome, médico responsável pela ala de psicologia do New Amsterdam Medical Center e uma das personagens mais acarinhadas pelos fãs da série protagonizada também por Ryan Eggold (Dr.Max Goddwin), Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe), Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds ) e Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor).

Além de interpretar Iggy Frome, o ator tem como função alimentar a playlist oficial de "New Amsterdam" no Spotify. "Faço música, adoro música e tenho sempre música como pano de fundo da minha vida, como banda sonora da minha vida", revelou ao SAPO Mag.

"A certa altura, uma das nossas publicistas disse-me: 'Não queres fazer uma playlist oficial de 'New Amsterdam' e colocar lá as tuas sugestões todas as semanas - canções que achas que captam o tom dos episódios?'. E disse que queria fazer", recordou Tyler Labine. "Adoro fazer a playlist e é uma oportunidade de mostrar às pessoas a minha interpretação do que está a acontecer na série através da música. E acho que o vou fazer nesta nova temporada", contou.

"Na playlist também tenho lá uma das minhas canções. O meu nome artístico é ADANAC e o tema chama-se 'Barely Breathe'", contou, acrescentando que, no final da temporada, abre a playlist aos fãs, que podem podem adicionar canções.