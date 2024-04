"Mary & George" chegou à SkyShowtime no início de março. Os episódios da minissérie protagonizada por Julianne Moore e Nicholas Galitzine estreiam-se todas as semanas.

Em entrevista à revista NME, o protagonista da série revelou que a canção "I Wanna Be Adored", dos The Stone Roses, o ajudou a construir a sua personagem. "Faço playlists para cada uma das minhas personagens, mas quando é uma série de época, de certa forma, não tens muito onde te possas basear", explicou.

Na rubrica "Soundtrack of My Life", Nicholas Galitzine explicou que "I Wanna Be Adored" combina com "a forma como foi filmada a série" e com o facto da sua personagem, George, "querer ser adorado".

"Não me interpretem mal, não a colocava a tocar todas as manhãs no set, mas era uma música que repetia", rematou.