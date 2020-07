O universo de "The Walking Dead" continua a crescer. A nova aposta do AMC, "The Walking Dead: World Beyond", chega a Portugal a 5 de outubro, às 22h10, anunciou o canal em comunicado.

"'The Walking Dead: World Beyond' tem como foco a primeira geração criada no apocalipse zombie. Alguns convertem-se em heróis. Outros convertem-se em vilãos. Mas todos mudarão para sempre; adultos e com identidades consolidadas, tanto boas como más", explica o canal.

A nova série cria uma nova mitologia e narrativa, centrando-se na primeira geração nascida na civilização sobrevivente no mundo pós-apocalíptico. "Duas irmãs abandonarão, junto com dois amigos, a segurança e comodidade dos seus lares para enfrentar nesta aventura diferentes perigos, vivos e mortos", avança o AMC.

"Perseguidos tanto por aqueles que querem protegê-los, como pelos que desejam fazer-lhes mal, os protagonistas experimentam a transformação pessoal num ambiente perigoso, pondo em questão tudo o que conhecem sobre o mundo e sobre eles mesmos. Alguns converter-se-ão em heróis e outros em vilões, mas no final, todos encontrarão as respostas que anseiam", explica o canal.

Veja o trailer: