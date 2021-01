Uma fã está a processar Anitta e a Netflix pelo uso indevido da sua imagem na série documental "Anitta: Made in Honório", que se estreou no final de 2020 no serviço de streaming.

Maria Ilza de Azevedo, seguidora fiel da artista brasileira, é um dos destaques do quinto episódio da produção e é apresentada como uma fã que entra de surpresa em casa da cantora.

No episódio, Anitta pergunta à fã, em tom de brincadeira, o "que está ali a fazer", tentando depois descobrir quem foi o responsável pela "invasão".

De acordo com o site Omelete, a fã estava internada com COVID-19 quando descobriu que aparecia no documentário e que estava a ser alvo de piadas nas redes sociais. No processo, a seguidora da artista brasileira conta que não invadiu a casa de Anitta, frisando que a sua entrada foi autorizada.

A imprensa brasileira revela ainda que Maria Ilza de Azevedo pede uma indemnização por danos morais e que alega que não autorizou o uso das imagens. Inicialmente, os advogados da fã exigiram que o episódio da série fosse retirado da plataforma, mas o pedido foi recusado pelo tribunal.

O jornal brasileiro O Dia avança, contudo, que a seguidora de Anitta deverá desistir da ação em tribunal.