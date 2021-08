No próximo sábado, 7 de agosto, Fanny Rodrigues vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa "Conta-me", da TVI. A emissão poderá ser vista depois do "Jornal da Uma".

"Estou-me a sentir com o coração a mil, parece que vou desmaiar", confessa a apresentadora do "Somos Portugal" no vídeo promocional. "Bates forte cá dentro", responde Manuel Luís Goucha.

"Sou só uma pessoa à procura de continuar a ser feliz. O amor e a fé o que me move, e a minha energia é a minha família", frisa Fanny, lembrando os comentários negativos que tem recebido. "Acho que me bateram... está a ver, vou começar a chorar, eu disse que não ia chorar", frisa a apresentadora.