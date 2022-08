A segunda temporada de "Fate: The Winx Saga", uma reinvenção da série animada "Clube Winx", chega em setembro e a Netflix revelou esta semana o primeiro trailer dos novos episódios da aposta criada por Brian Young ("Diários do Vampiro").

A produção acompanha o percurso de passagem à idade adulta de seis jovens fadas que frequentam Alfea, um colégio interno mágico no Outro Mundo. Na escola, as protagonistas aprendem a controlar os seus poderes, ao mesmo tempo que lidam com amores, rivalidades e os monstros que ameaçam a sua existência.

Nos novos episódios, as aulas regressam às aulas sob a mão autoritária da antiga diretora da Alfea, Rosalind. "Com os Queimados fora de cena, Dowling 'desaparecida' e Silva detido por traição, a Alfea do ano passado evoluiu com nova magia, novos romances e novas caras", adianta o serviço de streaming,

"Mas quando começam a desaparecer fadas durante a noite, Bloom e as suas colegas de quarto descobrem uma perigosa ameaça que paira nas sombras. Esta é uma ameaça que terão de impedir antes que espalhe o caos pelo Outro Mundo inteiro", avança a Netflix.

Veja o trailer: