No final do ano, Fátima Lopes vai despedir-se do programa "A Tarde É Sua" e do daytime. Em 2021, a apresentadora da TVI vai conduzir um novo formato de fim de semana, inspirado no programa italiano "C'e posta per te".

Em conversa com a imprensa, Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento da TVI, revelou ainda que Fátima Lopes também irá deixar de apresentar o programa "Conta-me". "Enquanto a Fátima estiver no formato que temos para ela, ela não fará parte de ‘Conta-me’. Será feito pelo Manuel [Luís Goucha] e pela Maria [Cerqueira Gomes]", explicou.

"Esse é o propósito desde o início. Eu própria posso ir ao ‘Conta-me’, o Cláudio [Ramos] pode ir ao ‘Conta-me’. Sempre que acharmos que, para aquela entrevista, é mais válida determinada pessoa fazê-la, por alguma ligação, por algum momento que nós saibamos que vai existir, é isso que vai acontecer. Aquele é um espaço de entrevistas da estação. Não é um espaço que seja do Manel, da Fátima ou da Maria”, frisou a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Segundo a Cristina Ferreira, o novo programa de Fátima Lopes será um "grande formato para as noites".