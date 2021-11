Fátima Lopes é a mais recente contratação da SIC. A apresentadora vai regressar ao canal de Paços de Arcos em dezembro, confirmou a estação em comunicado.

A apresentadora foi a escolhida para apresentar a primeira Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, no dia 1 de dezembro. Depois da cerimónia, Fátima Lopes vai "iniciar uma nova colaboração com o canal, que será pontuada com diferentes momentos, estando já prevista uma temporada de um grande formato, para além de outros projetos e iniciativas a anunciar oportunamente".

"A Fátima é um dos grandes nomes da televisão em Portugal. Pode e sabe fazer todos os registos e vive um momento especial da sua vida, de concretização profissional e confiança, que a torna uma mais valia para a SIC, num regresso a casa que acontece no momento certo", destaca Daniel Oliveira em comunicado.

"Os 30 anos da televisão privada em Portugal e da SIC em particular, não dispensam um dos seus principais rostos", acrescenta.

Em comunicado, Fátima Lopes frisa estar "muito feliz" com o novo projeto. Fátima Lopes afirma: "Estou muito feliz pelo regresso à casa que me viu nascer. Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional. Para mim, tem um significado muito especial, regressar para conduzir esta Gala e fazer parte da celebração dos 30 anos da SIC. Recomeço entusiasmada e cheia de vontade de abraçar novos desafios", confessa.

Fátima Lopes saiu da TVI em janeiro de 2021. "Ao fim de 11 anos, chega ao fim a colaboração de prestação de serviços entre a apresentadora de televisão Fátima Lopes e a TVI", revelou o canal no início do ano.

"Em 2021, a apresentadora deveria assumir a condução de um novo formato nas noites de fim de semana, o programa 'C’è posta per te'. No entanto e lamentavelmente, a apresentadora não aceitou dar seguimento a este projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI", explicou a TVI no comunicado que anunciava a saída da apresentadora.

Fátima Lopes esteve na TVI 11 anos. "Agora É Que Conta" foi o primeiro formato conduzido pela apresentadora, seguindo-se "Pequenos Gigantes" ou "Let's Dance". Nos últimos anos, esteve à frente do programa de entrevistas "Conta-me Como És", que foi substituído por "Conta-me".

"A Tarde É Sua" foi o principal projeto de Fátima Lopes na estação de Queluz de Baixo. O talk show das tardes da TVI estreou-se em 2011 e esteve no ar durante quase 10 anos - o programa despediu-se do pequeno ecrã a 31 de dezembro de 2020 e foi substituído por "Goucha", de Manuel Luís Goucha.

Nas tardes da TVI, a apresentadora liderou durante oito anos consecutivos e apenas começou a perder depois da estreia do programa de Júlia Pinheiro, na SIC. Ao longo de quase 10 anos, "A Tarde É Sua" contou com 2500 emissões com milhares de convidados. "Nunca é fácil a despedida de de 10 anos de programas e de uma década que partilhámos juntos", disse Fátima Lopes no na última emissão do programa, que contou com uma mensagem especial de Marcelo Rebelo de Sousa - veja aqui.

"É uma pessoa com um coração enorme, com uma bondade, uma abertura, uma disponibilidade, uma capacidade de de compreender os outros", frisou o atual Presidente da República.

Ao longo de 11 anos, a apresentadora foi um dos principais rostos da TVI, marcando presença em várias emissões especiais. Com o regresso ao canal de Cristina Ferreira, que assumiu o cargo de diretora de entretenimento e ficção, a programação sofreu profundas alterações, ditando o fim de "A Tarde É Sua". Apesar da estação ter desafiado Fátima Lopes para um novo formato, os rumores sobre o descontentamento da apresentadora ganharam eco nos últimos meses.

Fátima Lopes apresentou formatos de daytime durante mais de 22 anos, sendo a primeira estrela das televisões privadas a conduzir os programas da manhã e da tarde. Antes da mudança para a TVI, na SIC, a apresentadora esteve à frente de "Fátima Lopes" , "SIC 10 Horas", "Fátima" e "Vida Nova" (2009).

Leia o comunicado da SIC: