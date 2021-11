Na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, Fátima Lopes vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha, avançou o site Holofote esta terça-feira.

A apresentadora vai ser entrevistada pelo colega e amigo no programa "Goucha", a partir das 16h00. Para já, a TVI ainda não confirmou a presença de Fátima Lopes.

A apresentadora saiu do canal no início do ano. Em janeiro de 2021, a TVI substituiu o programa "A Tarde É Sua" pelo talk show "Goucha".