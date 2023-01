Depois de oito temporadas, "Fear the Walking Dead" vai chegar ao fim. A notícia foi confirmada pelo canal AMC e, de acordo com a Variety, a última parte da série vai contar com 12 episódios, que serão divididos em dois blocos.

A primeira parte da oitava temporada tem data de estreia prevista para o dia 14 de maio, nos Estados Unidos.

Estreado em 2015, o spin-off de "The Walking Dead" foca-se no mundo antes do apocalipse zombie, uma altura em que o "planeta sofria grandes alterações e ninguém percebia muito bem o porquê das mudanças inimagináveis".